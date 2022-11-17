Попри війну в Україні зменшується кількість офіційних безробітних

На зменшення кількості заявок на безробіття може впливати мобілізація чоловіків. Однак, безробітних жінок також стає менше.

Станом на листопад в Україні зафіксовано 239 тис. офіційних безробітних. У червні цей показник дорівнював 316 тис.

Про це повідомляє у Telegram народний депутат від партії “Голос” Ярослав Железняк.

“Це рекордний мінімум не тільки за останній час, але взагалі за всі місяці спостережень безробіття в Україні починаючи з 2003 року. Для розуміння, ще в червні цього року у нас було 316 тис. офіційних безробітних”, – зауважив він.

Окрім того, впав інший важливий показник – навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду).

За словами депутата, в листопаді він становить 7 кандидатів на вакантне місце, що відповідає рівню грудня 2021 року. І це майже на 46% менше ніж в червні цього року.

“Я впевнений, що фактор мобілізації впливає на зменшення кількості заявок на безробіття від чоловіків. Але показник впав порівняно з іншими місяцями війни та навіть окремо по жінкам”, – повідомив Железняк.

Нагадаємо, безробітних українців залучатимуть до "Армії відновлення" країни через їх участь у суспільно корисних роботах.