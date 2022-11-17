Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
У Києві в житлові будинки влучили уламки ракет. Відомо про одну жертву (оновлено)
У Києві в житлові будинки влучили уламки ракет. Відомо про одну жертву (оновлено)
​За минулу добу ЗСУ знищили ще 630 російських окупантів і збили 75 крилатих ракет, - Генштаб
​За минулу добу ЗСУ знищили ще 630 російських окупантів і збили 75 крилатих ракет, - Генштаб
Після подій у Польщі не має бути жодних обмежень на постачання зброї Україні, – ексочільник МЗС Литви
Після подій у Польщі не має бути жодних обмежень на постачання зброї Україні, – ексочільник МЗС Литви
"​Розбита і завалена трупами рашистів": Гайдай показав, як виглядає звільнена від окупантів луганська Макіївка
"​Розбита і завалена трупами рашистів": Гайдай показав, як виглядає звільнена від окупантів луганська Макіївка
Польща говоритиме про ракетний удар на засіданні Радбезу ООН сьогодні
Польща говоритиме про ракетний удар на засіданні Радбезу ООН сьогодні
Польща може ініціювати сьогодні застосування 4 статті НАТО на засіданні Північноатлантичної Ради
Польща може ініціювати сьогодні застосування 4 статті НАТО на засіданні Північноатлантичної Ради
Польща відкликала свій запит активувати 4 статтю договору НАТО
Польща відкликала свій запит активувати 4 статтю договору НАТО
Ракету, через яку стався вибух у Польщі, могли випустити не з Росії, – Байден
Ракету, через яку стався вибух у Польщі, могли випустити не з Росії, – Байден
ГоловнаСуспільствоВійна

Попри війну в Україні зменшується кількість офіційних безробітних

На зменшення кількості заявок на безробіття може впливати мобілізація чоловіків. Однак, безробітних жінок також стає менше.

Попри війну в Україні зменшується кількість офіційних безробітних
Фото: Борис Корпусенко

Станом на листопад в Україні зафіксовано 239 тис. офіційних безробітних. У червні цей показник дорівнював 316 тис.

Про це повідомляє у Telegram народний депутат від партії “Голос” Ярослав Железняк.

“Це рекордний мінімум не тільки за останній час, але взагалі за всі місяці спостережень безробіття в Україні починаючи з 2003 року. Для розуміння, ще в червні цього року у нас було 316 тис. офіційних безробітних”, – зауважив він.

Окрім того, впав інший важливий показник – навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду).

 

За словами депутата, в листопаді він становить 7 кандидатів на вакантне місце, що відповідає рівню грудня 2021 року. І це майже на 46% менше ніж в червні цього року.

“Я впевнений, що фактор мобілізації впливає на зменшення кількості заявок на безробіття від чоловіків. Але показник впав порівняно з іншими місяцями війни та навіть окремо по жінкам”, – повідомив Железняк.

Нагадаємо, безробітних українців залучатимуть до "Армії відновлення" країни через їх участь у суспільно корисних роботах.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також