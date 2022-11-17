У Херсоні виявили ще одну російську катівню

СБУ виявила ще одну катівню окупантів у звільненому Херсоні. Там росіяни утримували українських патріотів, які відмовились іти на співпрацю з ворогом.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

"Херсонців допитували та жорстоко катували. У ході огляду катівні правоохоронці виявили предмети, які прямо вказують на ознаки тортур", – зазначили правоохоронці.

Наразі проводиться комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб задокументувати всі злочини окупантів, встановити винних та притягнути їх до відповідальності.

Катівні окупантів виявляли в усіх областях, де росіянам вдалося тимчасово захопити територію.