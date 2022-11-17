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У Херсоні виявили ще одну російську катівню

Ворог утримував там українських патріотів. 

У Херсоні виявили ще одну російську катівню
Фото: СБУ

СБУ виявила ще одну катівню окупантів у звільненому Херсоні. Там росіяни утримували українських патріотів, які відмовились іти на співпрацю з ворогом.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ. 

"Херсонців допитували та жорстоко катували. У ході огляду катівні правоохоронці виявили предмети, які прямо вказують на ознаки тортур", – зазначили правоохоронці. 

Наразі проводиться комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб задокументувати всі злочини окупантів, встановити винних та притягнути їх до відповідальності.

Катівні окупантів виявляли в усіх областях, де росіянам вдалося тимчасово захопити територію. 

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