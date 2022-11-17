Окупанти заявляють, що торік з Донбасу евакуювали понад 150 тисяч дітей, – ISW

Окупанти неприховано рекламують примусове усиновлення українських дітей у російські родини.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

“Відомі російські мілблогери 9 листопада почали розповсюджувати багатосерійний документальний серіал про кількох українських дітей із Донбасу, яких усиновили в російські родини”, – зазначили дослідники.

У документальному серіалі стверджується, що лише у 2022 році російські чиновники евакуювали з Донбасу понад 150 тисяч дітей.

“Незрозуміло, як саме російські джерела отримують цю цифру, українські офіційні особи раніше оцінювали її в 6-8 тисяч”, – йдеться у звіті.

Лідер Чечні Рамзан Кадиров також заявив, що співпрацює з Уповноваженим РФ з прав дитини Марією Львовою-Бєловою над тим, щоб “важкі підлітки” з різних регіонів Росії та окупованих Донецької та Луганської областей були доставлені до Чечні для “профілактичної роботи” та “військово-патріотичного виховання”.

Львова-Бєлова неодноразово виступала за депортацію українських дітей і сама “усиновила” дитину з Маріуполя.

“Програми примусового усиновлення та депортація дітей під виглядом програм канікул та реабілітації, ймовірно, складають основу масової російської кампанії з депопуляції, яка може бути рівнозначна порушенню Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього та передбачати ширшу групу етнічної чистки”, – зазначили в ISW.

Нагадаємо, на початку листопада Секретаріат Уповноваженого ВР з прав людини повідомив про викрадення російськими окупантами 6 032 дітей.