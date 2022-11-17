Мобільні групи Нацполіції документують злочини щодо дітей, вчинені під час війни

До складу груп входять ювенальні поліцейські, слідчі та психологи.

У Національній поліції працюють мобільні групи, що документують злочини, вчинені в умовах війни щодо дітей.

Про це повідомив заступник начальника Управління ювенальної превенції Нацполіції України Ярослав Шанько.

До складу груп входять ювенальні поліцейські, слідчі та психологи. Такі групи працювали в Київській, Чернігівській і Сумській областях.

Наразі поліцейські відпрацьовують деокуповані території Харківщини й Херсонщини.

Він зазначив, що в умовах воєнного стану питання безпеки та захисту дітей набуло особливої актуальності.

“Умисні вбивства цивільних осіб, зокрема дітей, сексуальне насильство, незаконна депортація або примусове переміщення, – це далеко не повний список злочинних діянь російських загарбників проти населення України, зокрема дітей”, – сказав Ярослав Шанько.

Він додав, що унаслідок військових дій загинула 431 дитина, поранено – 835. Крім того, незаконно депортовано на територію Росії 11129 українських дітей, з них повернуто – 103 дитини.

Ці дані неостаточні, оскільки тривають активні бойові дії та частково територія держави тимчасово окупована.

Нагадаємо, ювенальні прокурори підготували Директиви у кримінальному провадженні за участю дитини, які отримали схвальну оцінку Офісу Ради Європи в Україні.