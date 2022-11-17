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Мобільні групи Нацполіції документують злочини щодо дітей, вчинені під час війни

До складу груп входять ювенальні поліцейські, слідчі та психологи. 

Мобільні групи Нацполіції документують злочини щодо дітей, вчинені під час війни
Ярослав Шанько
Фото: Нацполіція

У Національній поліції працюють мобільні групи, що документують злочини, вчинені в умовах війни щодо дітей.

Про це повідомив заступник начальника Управління ювенальної превенції Нацполіції України Ярослав Шанько.

До складу груп входять ювенальні поліцейські, слідчі та психологи. Такі групи працювали в Київській, Чернігівській і Сумській областях. 

Наразі поліцейські відпрацьовують деокуповані території Харківщини й Херсонщини. 

Він зазначив, що в умовах воєнного стану питання безпеки та захисту дітей набуло особливої актуальності.

“Умисні вбивства цивільних осіб, зокрема дітей, сексуальне насильство, незаконна депортація або примусове переміщення, – це далеко не повний список злочинних діянь російських загарбників проти населення України, зокрема дітей”, – сказав Ярослав Шанько.

Він додав, що унаслідок військових дій загинула 431 дитина, поранено – 835. Крім того, незаконно депортовано на територію Росії 11129 українських дітей, з них повернуто – 103 дитини. 

Ці дані неостаточні, оскільки тривають активні бойові дії та частково територія держави тимчасово окупована.

Нагадаємо, ювенальні прокурори підготували Директиви у кримінальному провадженні за участю дитини, які отримали схвальну оцінку Офісу Ради Європи в Україні. 

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