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Прокурори підготували 100 настанов для кримінальних проваджень за участю дітей

Їх схвалив Офіс Ради Європи в Україні.

Прокурори підготували 100 настанов для кримінальних проваджень за участю дітей
Фото: Офіс генерального прокурора

Ювенальні прокурори підготували Директиви у кримінальному провадженні за участю дитини, які отримали схвальну оцінку Офісу Ради Європи в Україні. 

Про це йшлося на спільній нараді прокурорів з керівниками Міністерств юстиції, соціальної політики, внутрішніх справ та Національної поліції, де обговорили шляхи імплементації міжнародних принципів правосуддя дружнього до дитини.

Вони містять 100 настанов, передусім щодо врахування думки та інтересів дитини у кримінальному провадженні, комплекс заходів щодо її психологічної підтримки, відновний підхід до дітей-правопорушників, удосконалення компетентності усіх суб’єктів, які працюють з дитиною.

“На ювенального прокурора покладається ключова роль у кримінальному провадженні за участі дитини, координація діяльності органів та установ у сфері забезпечення прав дітей від початку кримінального провадження і до його звершення виконанням реабілітуючих заходів”, – зазначено у повідомленні.

Планується удосконалити систему підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, залучених до впровадження Директив, – дізнавачів, слідчих, прокурорів, психологів, представників служб у справах дітей, ювенальної превенції, органів пробації.

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