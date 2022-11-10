Відхід окупантів з правого берега Дніпра “показує реальні проблеми у російському війську”, – Байден

"Цікаво, що Росія чекала до закінчення виборів до Конгресу США, щоб оголосити про вихід".

Наказ Росії евакуювати війська із західного берега річки Дніпро поблизу Херсона показує, що Москва має “реальні проблеми” зі своїми військовими.

Про це заявив президент США Джо Байден, пише Reuters.

Байден наголосив – цікаво, що Росія чекала до закінчення виборів до Конгресу США, щоб оголосити про вихід. “Це свідчить про те, що у них є реальні проблеми з російськими військовими”, – сказав він.

Він сказав, що виведення військ дозволить обом сторонам переглянути свої позиції за зиму, але ще невідомо, чи Україна готова піти на компроміс з Росією.