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Відхід окупантів з правого берега Дніпра “показує реальні проблеми у російському війську”, – Байден

"Цікаво, що Росія чекала до закінчення виборів до Конгресу США, щоб оголосити про вихід".

Відхід окупантів з правого берега Дніпра “показує реальні проблеми у російському війську”, – Байден
Фото: ЕРА/UPG

Наказ Росії евакуювати війська із західного берега річки Дніпро поблизу Херсона показує, що Москва має “реальні проблеми” зі своїми військовими.

Про це заявив президент США Джо Байден, пише Reuters.

Байден наголосив – цікаво, що Росія чекала до закінчення виборів до Конгресу США, щоб оголосити про вихід. “Це свідчить про те, що у них є реальні проблеми з російськими військовими”, – сказав він.

Він сказав, що виведення військ дозволить обом сторонам переглянути свої позиції за зиму, але ще невідомо, чи Україна готова піти на компроміс з Росією.

Нагадаємо, Байден сумнівається у щирості заяв російського президента щодо відсутності намірів застосувати ядерну зброю в Україні.

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