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У Сумській області відновили один з найбільших мостів, - Живицький

Міст був зруйнований внаслідок військової агресії. 

У Сумській області відновили один з найбільших мостів, - Живицький
Фото: Дмитро Живицький

На межі Сумської та Чернігівської області відновили 400-метровий міст через Десну, який був зруйнований під час війни з Росією. 

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

“Відтепер людям не треба додатково долати понад півсотню кілометрів, щоби дістатися з одного берега на інший. Ця логістична артерія також дуже важлива для роботи підприємців, аграріїв, екстрених служб. Адже за несприятливих погодних умов об’їзд взагалі практично неможливий”, - написав Живицький. 

Він нагадав, що два роки тому міст був капітально відремонтований, але його підірвали, щоб не пропустити російських окупантів. Спроби окупантів облаштувати тимчасові переправи та понтонні мости були невдалими. 

Голова Сумської ОВА подякував Шосткинській і Новгород-Сіверській громадам, які взяли активну участь у відновленні моста.

Фото: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький

Нагадаємо, 3 листопада було відновлено рух через р. Сіверський Донець в Ізюмі. Тимчасову переправу звели поруч зі зруйнованим мостом на трасі М-03 Київ – Харків. 

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