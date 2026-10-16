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Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання

Бізнес може збільшувати штат до безкінечності, при цьому не всі працівники виконуватимуть критично важливі роботи. 

Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Фото: ua-energy.org

Уряд розглядає можливість скасування дозволу підприємствам бронювати 100 % працівників через велику кількість зловживань. Підприємства, що мають право бронювати працівників, можуть «роздувати2 штат до безкінечності, повідомив прем'єр Сергій Корецький під час години запитань до уряду.

При цьому бронювати вони можуть усіх незалежно від того, чи є функції працівника критично важливими. Зловживання набули великого масштабу.

«Це єдина причина, чому ми дивимось про 100-відсотковий бар'єр, видозміни його чи все таки залишити так, як Є. Бо, на жаль, зловживань багато. І продовжуються щомісяця додаткові бронювання», – сказав Корецький.

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Він виступив за розподіл критичності та економічного блоку. Критерій достатньої зарплати і відсутность заборогованості не завжди означає, що підприємство є критичним. 

«А критичне – це обороноздатність і життєзабезпечення держави. Можу навести один єдиний приклад: є підрядник, який сьогодні заброньований на 100%, тому що він виконує роботи, наприклад, для компанії Укренерго. Тільки коли ми детально розібралися, то 20 людей зі 100 дійсно виконують для Укренерго. А заброньовані 100», – сказав прем'єр. 

Він наголосив, що над постановою про перегляд правил бронювання продовжують працювати.

Контекст

Кабмін розглядає можливість встановлення ліміту для підприємств, які мають право бронювати працівників, у 85 % замість 100. Зміни можуть торкнутися понад 900 компанії оборонно-промислового комплексу. 

Зараз, аби бронювати співробітників, підприємство має відповідати критеріям. Рівень зарплати працівника має становити не менше трьох мінімальних зарплат – 25 941 грн. Критерії критичності визначають міністерства і місцева влада. 

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