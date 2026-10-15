Reuters: США розглядають можливість послаблення санкцій проти суден тіньового флоту

Роблять це для того, щоб , щоб знизити ставки на фрахт.

Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість послаблення санкцій проти суден тіньового флоту, які перевозили нафту та нафтопродукти з таких країн, як Росія, Іран і Венесуела. Метою такого кроку є зниження світових ставок на фрахт, які досягли рекордних рівнів.

Як пише Reuters, про це повідомив у середу американський посадовець.

Переговори стосуються можливості дозволити перевезення «легальної» нафти на суднах, які раніше потрапили під санкції, зазначив співрозмовник видання. Ідеться про нафту або нафтопродукти, на які Вашингтон не наклав санкцій, а не про російську чи іранську нафту, що підпадає під обмежувальні заходи. Це для того, щоб збільшити обсяги постачання нафтопродуктів і сирої нафти з регіону Перської затоки.

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Міністр енергетики США Кріс Райт цього тижня заявив у відеозверненні до учасників Всесвітнього нафтового конгресу в Ер-Ріяді, що адміністрація обговорює послаблення санкцій проти суден тіньового флоту.

Компанії, які захочуть використовувати підсанкційні судна, повинні будуть подавати відповідні заявки до Міністерства фінансів США, повідомив посадовець.

У записці для клієнтів Energy Aspects зазначила, що послаблення санкцій проти тіньового флоту навряд чи суттєво вплине на ставки фрахту, але може сприяти збільшенню обсягів перевезення нафти на Близькому Сході.

У Міністерстві енергетики США заявили, що будь-яке послаблення санкцій щодо тіньового флоту не допоможе Росії перевозити нафту або нафтопродукти. Однак прагнення Трампа якнайшвидше вивести російське дизельне пальне на світові ринки може посилити тиск на американські відомства, щоб вони дозволили його перевезення такими суднами.

Ставки на перевезення нафти танкерами злетіли до рекордних рівнів. Війни в Ірані та Україні посилили інфляцію й зробили американську нафту недоступною для частини азійських нафтопереробних підприємств, що змусило їх шукати альтернативні джерела постачання на Близькому Сході та в Латинській Америці.

За оцінкою аналітиків, скасування санкцій щодо танкерів, більшість яких є старими й погано обслуговуються, навряд чи швидко збільшить пропозицію суден на основному ринку. До того ж більшість танкерів, на які накладено санкції через зв’язки з Росією або Венесуелою, активно використовувалися для перевезень протягом останніх трьох місяців.

Послаблення обмежень може зробити доступними кілька додаткових танкерів для окремих рейсів через Ормузьку протоку – водний шлях між Іраном та Оманом.

Представники морської галузі зазначили, що скасування санкцій навряд чи призведе до загального зниження ставок на фрахт, оскільки на страховиків суден і надалі поширюватимуться правила Європейського Союзу та Великої Британії.

До кінця року Росія продасть під 2 млн тонн дизелю на світовий ринок і до США. Задля цього Дональд Трамп послаблабив санкції проти РФ.

Вашингтон продовжує наполягати на припиненні ударів по російських НПЗ. Натомість у Кремля американці фактично нічого не вимагають. Принаймні про енергетичне перемир'я вже не йдеться.