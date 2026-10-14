Руслан Марцінків: «Прошу франківчан не підвищувати ціни на оренду житла. Але вона вже зросла втричі»

Які проблеми створює велика кількість приїжджих та чи готово місто до опалювального сезону, мер Івано-Франківська розповів під час дискусійної панелі «Українські міста напередодні зими: виклики і рішення», що проходила в межах спільного проєкту LB.ua та EFI Group «Нова країна».

В той час, як українські міста сконцентровані на підготовці до зими і захистом інфраструктури, Франківськ ще й намагається впоратися з різким зростанням кількості населення, говорить міський голова Руслан Марцінків .

З посиленням російських обстрілів з кінця літа відбулася чергова хвиля внутрішньої міграції на Захід України. Для Івано-Франківська, який ще 2022 року прийняв й так велику - для своїх розмірів і інфраструктурних можливостей - кількість людей, це стало серйозним викликом.

Фото: Зоряна Стельмах Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська

За словами мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа, децентралізовану систему теплопостачання місто почало будувати задовго до великої війни, коли ухвалило стратегічне рішення про перехід на індивідуальне опалення. Тож цю частину критички можна вважати менш вразливою.

«Ми йдемо в напрямку максимальної відмови від великих котелень вже років 10. Я підрахував, що сьогодні 25% міста залишаються з центральним опаленням, 75 % — вже мають індивідуальне. З часом ми цю реформу завершимо», — говорить Марцінків.

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В межах підготовки до зими в умовах можливих обстрілів місто реалізує захист електро- та водопостачання, відзначає також мер, готує запаси палива. Як і решта регіонів, має проблеми з платежами через блокування урядом некритичних видатків.

Фото: Зоряна Стельмах Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська

Але найбільшою проблемою для Івано-Франківська сьогодні є кількість людей, яка приїхала до міста, зауважує міський голова.

«В мене відчуття, що ми повертаємося у 2022 рік, коли люди спали в школах, їдальні готували для них їжу. Зараз до такого ще не дійшло, але є відчуття, що таке може бути.

Я прошу франківчан не підвищувати ціни на оренду житла. Але вона вже зросла втричі. До мене приходять на прийом громадяни літнього віку і кажуть: "Я не маю, де жити, поселіть мене". І ми поки що намагаємося розселяти людей у хостелах», — розповідає очільник Івано-Франківська.

З 1 вересня, відзначає Марцінків, на 40 % у Франківську збільшилась кількість студентів. «Місто наповнене молоддю — батьки подумали, якщо віддавати вчитися, то краще — на захід, де, хоч на якийсь період часу, навчання буде у звичному режимі», — пояснює він.

Загалом населення міста, яке ще 10 років тому, за даними Держстату, було 250 тисяч, зараз, за різними оцінками, становить 327 - 350 тисяч (з потенціалом зростання, на переконання Руслана Марцінківа, до 500 тисяч). Більше ніж 70 тисяч з цих людей - вимушено переміщені особи.

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Фото: Зоряна Стельмах Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська

«Це дуже багато для нашого міста. Збільшується споживання водопостачання, навантаження на транспорт, на інфраструктуру. Фактично для такої кількості людей інфраструктури немає і ресурсів, щоб її розбудовувати, теж. Тому це і є виклик номер один для міста», — констатує Руслан Марцінків.

Приблизно така ж ситуація і з умовами для релокації бізнесу, зазначає мер.

«Бажанням франківців завжди було кинути виклик умовному лідерству Львова. І ми намагаємося для цього максимально залучати бізнес. Але нас критикують за масштабне будівництво житла, виникають будівельні конфлікти.

Але без цього місто просто не готово фізично до переїзду підприємств. Щотижня я зустрічаюсь з кимось, хто хоче релокувати бізнес, але ми не маємо площ. Не маємо достатньої кількості електроенергії абощо. Тому це значний і важливий виклик для нас, ми намагаємося працювати у цьому напрямку», — відзначив Руслан Марцінків.