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40% релокованого бізнесу переїхало на Закарпаття, - Микита

2024 року це збільшило податок з прибутку в обласному бюджеті втричі.

40% релокованого бізнесу переїхало на Закарпаття, - Микита
Віктор Микита
Фото: Олександр Ратушняк

Майже 40 % релокованого з прифронтових територій бізнесу базується на Закарпатті. Такі цифри в інтерв’ю LB.ua озвучив заступник голови Офісу президента з питань регіональної політики Віктор Микита, який до призначення в ОП очолював Закарпатську ОДА. 

“Немає кінцевої цифри релокації, тому що кожен рахує по-своєму. Є частина бізнесу, яка релокувалася через Міністерство економіки, частина зареєструвалася по-новому. Ми рахували тих, хто приїхав після широкомасштабного вторгнення, немісцевий бізнес — і той, що релокувався, і той, що зареєструвався.

…Наскільки мені відомо, по всій Україні — близько тисячі релокованих компаній, у нас — 400. Тобто це 40 %”, — розповів Микита. 

За його словами, найкраще спрацювало “сарафанне радіо”, коли про успішні кейси з перенесення виробництв власники бізнесів розповідали колегам та знайомим. 

“Ми порахували: топ 20 компаній (на Закарпатті. - Ред.), з них 15 — це релоковані компанії. Тобто ми говоримо про український бізнес у цілому, який переїхав і став прибутковим. Це в першу чергу той бізнес, який зміг переорієнтуватися на європейські ринки”, - відзначив представник ОП. Зокрема, йдеться про швейні фабрики, харківське підприємство, що виробляє з пластмаси люки і бруківку, компанію «Сентравіс» з Дніпропетровської області, яка законтрактована з BMW і ще іншими автовиробниками, та працює за технологією, що запатентована тільки в Україні.

Релоковані компанії, відзначив заступник голови ОП, змінили економічний профіль регіону .

“Запущено механізм, який кожного дня дає результат. Люди, які приїхали — високоякісні, кваліфіковані працівники, яких у Закарпатті не було”, — говорить Микита. А податок з прибутку, що йде в обласний бюджет, у  2024 році порівняно з 2023-м зріс на 298 %, тобто втричі.

Крім того, додає посадовець, на Закарпаття переїхали близько 300 тисяч вимушено переміщених осіб. Ще 200-300 тисяч українців відвідали регіон у туристичний сезон. Загалом через Закарпаття проїхало понад 10 мільйонів українців, що прямували за кордон і поверталися.

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