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За рік ІТ-коаліція акумулювала 157 мільйонів євро на підтримку України

Наразі до Коаліції входять 14 країн-партнерів та Україна. 

За рік ІТ-коаліція акумулювала 157 мільйонів євро на підтримку України
Фото: mil.gov.ua

Від вересня 2023 року, тобто від моменту створення, ІТ-коаліція акумулювала 157 мільйонів євро на підтримку України. Як повідомила пресслужба Міноборони, у цю суму входить 70 мільйонів внесків, включно із анонсованим внеском у 10 мільйонів від Нідерландів, а також 87 мільйонів від Німеччини у вигляді ліцензій SAP. З цієї суми Україна отримала обладнання і програмного забезпечення на 99 мільйонів.

В Амстердамі пройшло чергове засідання ІТ-коаліції. Під час засідання учасники обговорили реалізацію дорожньої карти, здійснення закупівель, а також потреби Міноборони та ЗСУ у розбудові ІТ-інфраструктури.

«Окрім пошуку фінансування до кінця 2024 року, ІТ-коаліція зосередила свою увагу на прискоренні закупівель та поставок в Україну. Наша мета – поставити якомога більше обладнання, щоб скористатися перевагою, яку можуть надати технології на полі бою», – зазначила заступниця Міністра оборони Естонії Туулі Дунетон.

Від останньої зустрічі у липні Міністерство оборони та Збройні сили України отримали нові поставки від Канади, Німеччини, Італії, Литви, Нідерландів та Великої Британії. Обладнання та ліцензії централізовано закупили через Агенцію НАТО з підтримки та постачання завдяки внескам Данії та Люксембургу.

ІТ-коаліція на чолі з Естонією та Люксембургом є однією з 8 коаліцій спроможностей у межах Контактної групи з питань оборони України. Коаліція спрямована на надання підтримки Міноборони та Збройним силам України у сферах ІТ, зв'язку та кібербезпеки.

Наразі до Коаліції входять 14 країн-партнерів та Україна. Фінляндія та Іспанія доєдналися до Коаліції у вересні. Очікується, що незабаром її членами стануть ще кілька країн.

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