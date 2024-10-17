Airbus оголосив про скорочення 2,5 тисяч співробітників у сфері космосу та оборони

Не лише Boeing серед компаній-авіавиробників переживає не найкращі часи з точки зору бізнесу: європейська корпорація Airbus повідомила, що буде змушена звільнити 2,5 тисячі працівників.

Як пише Reuters, скорочення стосуватимуться відділів, що займаються розвитком космічних та оборонних проєктів. Без роботи опиняться близько 7% персоналу цього другого за обсягом капіталу блоку компанії. Процес оптимізації планують завершити до середини 2026 року. Очікується, що співробітникам відповідного віку запропонують піти на пенсію, а молодших проситимуть написати заяви на відставку за власним бажанням.

Оскільки значна частка активів Airbus перебувають у державній власності чотирьох країн - Франції, Німеччини, Британії та Іспанії - керівництво корпорації перед оголошенням про скорочення провело консультації з урядами та попередило про вимушений непопулярний крок.