Компанія "Boeing" скоротить 17 тисяч працівників

Американська компанія "Boeing", що спеціалізується на виробництві літаків та авіакосмічних засобів, оголосила про намір скоротити близько 10% своїх співробітників, внаслідок чого без роботи залишаться 17 тисяч людей.

Як пише The Guardian, такий крок виконавчий директор Келлі Ортберг пояснює потребою компанії "відповідати фінансовим реаліям". Одразу після публікації новини про звільнення акції авіарозробника впали на 1,6%.

Загалом "Boeing" переживає жахливий рік: у січні репутації компанії було завдано величезного удару через інцидент з безпекою на борту нового лайнера Max, після чого директор пішов у відставку. А пізніше влітку космічна капсула Starliner не змогла забрати з МКС двох астронавтів, через що ті буквально застрягли на станції на довгих вісім місяців.

Станом на зараз 33 тисячі співробітників Boeing страйкують у Вашингтоні та Орегоні, висловлюючи незадоволення умовами праці, через що компанія провалює терміни поставки нових літаків.