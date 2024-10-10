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Unilever продала свій бізнес в РФ за 520 млн євро

Бізнес придбала російська група Arnest. 

Unilever продала свій бізнес в РФ за 520 млн євро
Фото: unilever.com

Unilever продала свій російський бізнес за 520 мільйонів євро російській  групі Arnest, яка придбала низку західних активів після того, як повномасштабне вторгнення Росії в Україну спровокувало корпоративний вихід із країни.

Unilever підтвердила в четвер, що була досягнута угода про продаж Arnest активів, включаючи бізнес у Білорусі, після схвалення влади в Москві. Джерела, близькі до угоди, підтвердили суму.

Виконавчий директор Хайн Шумахер сказав про процес, який тривав рік: «Ця робота була дуже складною та передбачала розділення ІТ-платформ і ланцюжків поставок, а також перехід брендів на кирилицю».

Арнест також придбав місцеві активи американського виробника банок Ball Corp, голландської пивоварної компанії Heineken і шведської косметичної групи Oriflame.

Нагадаємо, на початку великої війни британсько-нідерландська Unilever, один із провідних світових виробників товарів повсякденного вжитку, засудила розпочату Росією війну в Україні та заявила про призупинення інвестицій і експорту/імпорту в РФ.

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