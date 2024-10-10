Володимир Зеленський розпочав візит до Лондона

Велика Британія – один з основних союзників, якого президент України хоче ознайомити з Планом перемоги.

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 10 жовтня, прибув до Лондона. Він зустрівся з прем'єр-міністром Кіром Стармером, пише "Європейська правда".

Стармер прийняв українського президента на Даунінг-стріт. Крім нього, Зеленський повинен зустрітися з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Учора, під час візиту до Хорватії, президент України анонсував поїздки до Франції, Британії, Німеччини та Італії. Це основні європейські союзники, яким він хоче презентувати План перемоги.

На 12 жовтня була запланована зустріч Контактної групи з питань оборони України, але її довелося відкласти через ураган у Штатах – президент Джо Байден через нього відмовився від участі.