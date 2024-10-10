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Пілот турецьких авіаліній помер під час рейсу

Капітану повітряного судна було 59 років.

Пілот турецьких авіаліній помер під час рейсу
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Надзвичайна ситуація сталася на борту літака турецьких авіаліній, який здійснював рейс з американського Сіетла до Стамбула: просто під час рейсу помер капітан лайнера.

Як пише BBC, 59-річному Ільджехіну Пехлівану стало зле під час перебування у повітряному просторі Канади. Другий пілот та помічник пілота взяли керування літаком на себе та ухвалили рішення здійснити аварійну посадку. Вони спрямували повітряне судно до аеропорту імені Джона Кеннеді у Нью-Йорку, проте ще до приземлення їхній колега помер.

Пехліван працював у Turkish Airlines з 2007 року і, як і всі пілоти старші за 40 років, проходив регулярні медичні перевірки кожних шість місяців. У березні під час огляду в нього не було виявлено жодних хвороб, які б заважали виконанню професійних обов'язків. 

Останній подібний інцидент трапився у 2015 році - тоді 57-річний пілот американських авіаліній помер під час нічного рейсу з Фінікса до Бостона. Другий пілот успішно здійснив посадку у Сиракузах. 

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