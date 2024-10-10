Саудівська Аравія не змогла потрапити до Ради ООН з прав людини

За результатами таємного голосування Генеральної асамблеї ООН Саудівська Аравія не була обрана до складу Ради з прав людини від Азійсько-тихоокеанського регіону.

Як повідомляє Reuters, країна посіла останнє, шосте місце у голосуванні, де визначалися п'ять нових країн-членів. Для того, щоб обійти Маршаллові острови, забракло лише 8 голосів.

Загалом до Ради з прав людини входять 47 держав за принципом представництва усіх континентів. Орган, що засідає у Женеві, не ухвалює юридично обов'язкових до виконання рішень, але часто дає поштовх до відкриття кримінальних справ у міжнародних та національних судах.

Саудівська Аравія активно заявляла про бажання потрапити до Ради в рамках своєї стратегії зі зміни іміджу однієї з найгірших країн за рівнем дотримання прав людини. Керівна династія королівства вкладає мільярди доларів у рекламу туристичної та розважальної привабливості.

Проте правозахисники наполягали на тому, що Саудівська Аравія не може бути допущена до роботи в органі ООН бодай через статистику страт, яких цьогоріч у королівстві нарахували вже 212. Це рекордний показник порівняно з попередніми роками - попри заяви саудівської влади про намір переглянути підхід до смертної кари.