Рада безпеки ООН підтримала генсека Гутерреша на тлі критики Ізраїлю

15 країн-членів вважають, що не варто уникати контакту з посадовцем під час ескалації конфліктів.

Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй у четвер висловила "цілковиту підтримку" генеральному секретарю Антоніу Гутеррешу. Заяву оприлюднено на тлі рішення міністерства закордонних справ Ізраїлю оголосити посадовця персоною нон грата.

Як пише Reuters, у Радбезі небажання Єрусалима взаємодіяти з генсеком назвали "контрпродуктивним", фактично повторивши реакцію Державного департаменту США. Особливу проблему 15 країн-членів вбачають у тому, що Ізраїль розірвав зв'язок з очільником ООН на тлі безпрецедентних ескалацій конфліктів на Близькому Сході.

Подібні рішення про висловлення підтримки у Раді безпеки зазвичай ухвалюються на основі консенсусу - тобто за Гутерреша та проти дипломатичного кроку Ізраїлю висловилися усі представлені в органі ООН держави.