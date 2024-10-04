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Рада безпеки ООН підтримала генсека Гутерреша на тлі критики Ізраїлю

15 країн-членів вважають, що не варто уникати контакту з посадовцем під час ескалації конфліктів. 

Рада безпеки ООН підтримала генсека Гутерреша на тлі критики Ізраїлю
Антоніу Гутерреш у Радбезі ООН
Фото: EPA/UPG

Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй у четвер висловила "цілковиту підтримку" генеральному секретарю Антоніу Гутеррешу. Заяву оприлюднено на тлі рішення міністерства закордонних справ Ізраїлю оголосити посадовця персоною нон грата.

Як пише Reuters, у Радбезі небажання Єрусалима взаємодіяти з генсеком назвали "контрпродуктивним", фактично повторивши реакцію Державного департаменту США. Особливу проблему 15 країн-членів вбачають у тому, що Ізраїль розірвав зв'язок з очільником ООН на тлі безпрецедентних ескалацій конфліктів на Близькому Сході.

Подібні рішення про висловлення підтримки у Раді безпеки зазвичай ухвалюються на основі консенсусу - тобто за Гутерреша та проти дипломатичного кроку Ізраїлю висловилися усі представлені в органі ООН держави. 

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