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Прем'єр Косова: у разі перемоги Росії мир на Балканах буде під загрозою

Під загрозою буде не лише Косово, але й Боснія, Чорногорія та Північна Македонія.

Прем'єр Косова: у разі перемоги Росії мир на Балканах буде під загрозою
Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Косова Альбін Курті прокоментував російську війну проти України, повідомляє AP.

Зокрема, Курті заявив, що в балканському регіоні за останні 25 років панував найбільший рівень миру, свободи та демократії, але це може змінитись, якщо Росія переможе в Україні та заохочуватиме сербську експансію.

Він наголосив, що для Заходу важливо об’єднатися у підтримці України, яка захищається від російської агресії.

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На думку Курті, сильніша Росія підбадьорить Сербію, і під загрозою буде не лише Косово, але й Боснія, Чорногорія та “можливо, Північна Македонія”.

“Деспотичний президент Путін буде заохочений продовжувати свої спроби дестабілізації, навіть більше, якщо він почуватиметься успішним в Україні. Я дійсно не хочу вірити, що він теоретично може перемогти. Але думати, що (він) може виграти, досить проблематично”, - сказав Курті.

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