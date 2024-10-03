У Польщі відкрився рекрутинговий центр до Українського легіону: добровольців навчатимуть на європейських базах

У Польщі відкрився рекрутинговий центр до Українського легіону

У польському Любліні відкрили набір до Українського легіону. Долучитися до нього можуть добровольці-українці.

На місці працює військово-лікарська комісія. Підготовка захисників проходитиме на полігоні, наданому польською стороною, повідомили в українському міністерстві оборони.

"Україна забезпечує форму та тилове забезпечення, Польща — озброєння і техніку", – йдеться у повідомленні.

Добровольці повинні будуть підписати угоду, пройти 35-денне навчання на полігоні, а потім – підвищити кваліфікацію на базах НАТО в Європі.

Подати заявку можна через офіційний сайт legion.army.gov.ua або в консульствах та посольствах України.