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У Польщі відкрився рекрутинговий центр до Українського легіону: добровольців навчатимуть на європейських базах

Польська сторона забезпечить зброю і техніку. 

У Польщі відкрився рекрутинговий центр до Українського легіону: добровольців навчатимуть на європейських базах
У Польщі відкрився рекрутинговий центр до Українського легіону
Фото: Міністерство оборони в Telegram

У польському Любліні відкрили набір до Українського легіону. Долучитися до нього можуть добровольці-українці.

На місці працює військово-лікарська комісія. Підготовка захисників проходитиме на полігоні, наданому польською стороною, повідомили в українському міністерстві оборони.

"Україна забезпечує форму та тилове забезпечення, Польща — озброєння і техніку", – йдеться у повідомленні.

Добровольці повинні будуть підписати угоду, пройти 35-денне навчання на полігоні, а потім – підвищити кваліфікацію на базах НАТО в Європі.

Подати заявку можна через офіційний сайт legion.army.gov.ua або в консульствах та посольствах України.

  • Про ідею створення формування, до якого могли б вступити українські біженці, в Польщі повідомили улітку.
  • Нещодавно міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав, що за кордоном перебуває близько мільйона чоловіків призовного віку, з них 300 000 – в Польщі. За його словами, Україна та Польща працюють над створенням формування українських добровольців. 
  • Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський говорив, що Польща зробила все для формування такого підрозділу, але бракує українських добровольців. 
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