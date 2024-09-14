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Сибіга: за кордоном перебуває понад мільйон українців призовного віку. З Польщею обговорюють створення підрозділу добровольців

Ключове те, що це буде підрозділ саме добровольців. 

Сибіга: за кордоном перебуває понад мільйон українців призовного віку. З Польщею обговорюють створення підрозділу добровольців
Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Настав час ставити питання створення програм повернення українців з-за кордону, вважає міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Київ уже має тісний діалог з Варшавою стосовно створення там військового підрозділу добровольців-громадян України. Ключове те, що це буде підрозділ саме добровольців, наголосив міністр на форумі YES.

За підрахунками України, загалом за кордоном перебувають близько мільйона чоловіків призовного віку, з них 300 000 – у Польщі. Створення підрозділу добровольців, які повернуться захищати Україну, посилить обороноздатність.

Сибіга підкреслив, що перебування за кордоном не робить переваги порівняно з тими, хто перебуває в Україні. Захищати – обовʼязок, незалежно від перебування. 

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