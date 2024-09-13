Польща розглядає можливість передати Україні літаки МіГ-29, але для цього потрібна допомога союзників, які "прикриють" польське небо в такому випадку.

Про це повідомив польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський на пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою 13 вересня.

"Ми розглядаємо можливість передачі чергових партій техніки і, можливо, також літаків МіГ-29, які також потрібні сьогодні для захисту польського неба. Але, можливо, союзники допоможуть нам із місією повітряного патрулювання над Польщею, що зробить реалізацію кроку передачі можливою", - сказав Сікорський.

Наразі Варшава вже надала Києву гаубиці Krab, близько 400 танків PT-91-91, Т-72 і Leopard 2, які наразі захищають Україну, а деякі, можливо, беруть участь у боях у Курській області, додав глава МЗС Польщі.

Сікориський вважає, що Україна має "священне право" використовувати західну зброю для запобігання воєнним злочинам Росії.

"Єдине обмеження, накладене на Україну, - це те, що є обов'язковим для всіх нас: дотримання міжнародного гуманітарного права", - сказав міністр.