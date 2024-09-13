Четверо людей постраждали внаслідок ворожих обстрілів Купʼянщини

Внаслідок російських обстрілів Куп'янського району Харківщини чотири людини постраждали.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 13 вересня близько 11:00 Збройні сили РФ обстріляли селище Дворічна Купʼянського району. Вибухове поранення отримав 47-річний мирний мешканець.

О 12:40 російські окупанти вдарили по Купʼянську: травмовано 64-річного чоловіка.

Вдень внаслідок ворожого обстрілу с. Новоосинове Купʼянського району тілесні ушкодження отримав чоловік 64 років.

Близько 15:20 російська армія повторно вдарила по Куп’янську. Для обстрілу окупанти застосували FPV-дрон з боєприпасом. Внаслідок ворожого удару поранено 31-річну жінку.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).