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Четверо людей постраждали внаслідок ворожих обстрілів Купʼянщини

Ворог обстріляв Куп'янськ, Новоосинове і Дворічну.

Четверо людей постраждали внаслідок ворожих обстрілів Купʼянщини
Фото: Харківська обласна прокуратура

Внаслідок російських обстрілів Куп'янського району Харківщини чотири людини постраждали.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. 

За даними слідства, 13 вересня близько 11:00 Збройні сили РФ обстріляли селище Дворічна Купʼянського району. Вибухове поранення отримав 47-річний мирний мешканець. 

О 12:40 російські окупанти вдарили по Купʼянську: травмовано 64-річного чоловіка.

Вдень внаслідок ворожого обстрілу с. Новоосинове Купʼянського району тілесні ушкодження отримав чоловік 64 років.

Близько 15:20 російська армія повторно вдарила по Куп’янську. Для обстрілу окупанти застосували FPV-дрон з боєприпасом. Внаслідок ворожого удару поранено 31-річну жінку.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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