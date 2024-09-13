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СБУ оголосила підозру посадовцям українського холдингу, які будують судноремонтний завод в Росії

Посадовці уклали контракти з російськими замовниками на майже 100 млрд рублів на будівництво судноремонтного заводу РФ.

СБУ оголосила підозру посадовцям українського холдингу, які будують судноремонтний завод в Росії
Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила посадовців українського холдингу, які уклали контракти з замовниками РФ сумою майже 100 млрд рублів на будівництво судноремонтного заводу для російських військових кораблів.

Про це повідомляє прессцентр СБУ.

За даними слідства, з початку повномасштабного вторгнення організована група на чолі з власником бізнесу уклала з російськими замовниками шість договорів на загальну суму майже 100 млрд рублів. 

Фото: СБУ

Мова йде про контракти на будівництво судноремонтного заводу для техобслуговування кораблів Новоросійської військово-морської бази та прикордонного управління фсб.

Також ними було реалізовано кілька проєктів з будівництва московського метрополітену.

Фото: СБУ

За наявними даними, фігурант планує взяти підряд на реконструкцію у Санкт-Петербурзі верфі для підводних човнів країни-агресора.

Як встановило розслідування, російська "філія" холдингу регулярно сплачує мільярди рублів до бюджету країни-агресора. Щоб приховати свою протиправну діяльність в Росії, фігуранти діяли через офшорні компанії.  

Під час обшуків в офісних та житлових приміщеннях фігурантів у Києві вилучено комп’ютерну техніку, флешки та документи, які підтверджують незаконну діяльність. Також у зловмисників виявлено злитки золота та майже 700 тис. доларів. 

У ході обшуків підозрюваних було вилучено комп’ютерну техніку, флешки та документи, які підтверджують незаконну діяльність. Також у фігурантів виявили злитки золота й майже $700 тис.

Фото: СБУ

"На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили трьом основним фігурантам про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: власнику будівельного холдингу за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 (організація провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчинена організованою групою), ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору); директору одного з підприємств та головному бухгалтеру російської філії за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 (організація провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчинена організованою групою)", — ідеться у повідомленні відомства.

Триває розслідування для притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення. 

Комплексні заходи проводили співробітники ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

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