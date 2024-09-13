У Харкові судитимуть російського шпигуна, який розвідував пункти базування Сил оборони

Фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

У Харкові перед судом постане російський шпигун, який "полював" на секретну документацію та розвідував пункти базування Сил оборони.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 56-річного громадянина рф за фактами шпигунства, поширення інформації про переміщення, рух, розташування ЗСУ, вчиненого в умовах воєнного стану, з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України, а також за фактом придбання, носіння та зберігання вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу (ч. 3 ст. 114-2, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 114-2, ч. 1 ст. 114, ч. 1 ст. 263 КК України)", — ідеться у повідомленні прокуратури.

Відомо, що обвинувачений є громадянином Росії, який вже довгий час мешкає в Харкові та працює у відділені одного з найвідоміших українських банків.

За даними слідства, чоловік, крім офіційної роботи в банківській установі, додатково шпигував на користь РФ.

Будучи завербованим російськими спецслужбами, він налагодив контакт з особою, яка, на його думку, мала доступ до держтаємниці, щоб зібрати таємні відомості. Ці дані були необхідні ворогу для завдання ударів по місцях зберігання документації з метою її знищення та, як наслідок, протидії відновленню критично важливої інфраструктури, яка вже постраждала від обстрілів з боку держави-агресорки.

Також, чоловік збирав інформацію про місця дислокації особового складу та військової техніки українських захисників на території Харкова. Пересуваючись по місту, обвинувачений фіксував, в тому числі за допомогою відеореєстратора, місця розташування ЗСУ.

Зібрані розвідувальні відомості він передавав через «Telegram» своєму куратору для планування масованих атак.

У липні 2024 року шпигуна було викрито і затримано. Під час обшуку за місцем його мешкання вилучено мобільні телефони, флешносії, комп’ютерну техніку, відеореєстратор тощо, а також паспорт громадянина рф та саморобний вибуховий пристрій.

Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.