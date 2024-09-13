До схеми він залучив лікарку. За визнання “непридатним” до служби чоловіки мали заплатити від 2 до 10 тисяч доларів США.

У Кропивницькому Державне бюро розслідувань викрило голову військово-лікарської комісії, який продавав “білі квитки” військовозобов’язаним, йдеться у пресрелізі ДБР.

“Працівники ДБР викрили голову Кропивницького, який у змові з працівницею одного з обласних диспансерів організували торгівлю "білими" військовими квитками”, ‒ зазначили у Бюро.

Він налагодив протиправну схему одержання коштів від призовників. За визнання “непридатним” до служби чоловіки мали заплатити від 2 до 10 тисяч доларів США. До схеми фігурант залучив лікарку диспансеру, яка шукала охочих уникнути мобілізації й ставила неправдиві діагнози щодо наявних проблем зі здоров’ям військовозобов’язаних.

За оперативними даними, протягом пів року дії схеми ділки заробили на ухилянтах понад мільйон гривень.

Голову ВЛК та спільницю правоохоронці затримали під час поділу оплати за черговий “білий” квиток.

Їм повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.