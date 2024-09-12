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​Зеленський підписав законопроєкт про відстрочку від призову для тих, чиї родичі загинули на війні

Зеленський підписав законопроєкт про відстрочку від призову для тих, чиї родичі загинули на війні

​Зеленський підписав законопроєкт про відстрочку від призову для тих, чиї родичі загинули на війні
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №11391, згідно з яким вносяться зміни до закону про мобілізацію в частині відстрочки від призову на службу для тих, чиї родичі загинули на війні.

Відповідна позначка з'явилася в картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Верховна Рада підтримала законопроєкт №11391 21 серпня. Він передбачає відстрочку від призову для військовозобов’язаних, чиї близькі родичі, зокрема "рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра", загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях під час дії воєнного стану.

До квітня в попередній редакції ст. 23 закону про мобілізацію зазначалося, що "не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся чи рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях".

Проте подальшими змінами до цієї статті слово "неповнорідний" було вилучене.  

 

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