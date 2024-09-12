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Через атаку РФ біля Покровська загинула літня жінка, четверо її рідних травмовані

У щонайменше трьох приватних будинках від вибухової хвилі пошкоджено фасади, дахи, вибито вікна і двері.

Через атаку РФ біля Покровська загинула літня жінка, четверо її рідних травмовані
Наслідки атаки на Покровськ, фото ілюстративне
Фото: Донецька ОВА

У Покровському районі Донеччини через атаку РФ загинула літня жінка, четверо її рідних травмовані.

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі. 

Збройні сили РФ обстріляли селище Красноярське Покровського району. Внаслідок влучання засобу ураження в одному з будинків, де перебувало п’ятеро членів родини, виникла пожежа. 

Через атаку окупантів загинула 81-річна жінка. Її 58-річний син з 49-річною дружиною, а також двоє онуків віком 21 та 28 років дістали акубаротравми. 

У щонайменше трьох приватних будинках від вибухової хвилі пошкоджено фасади, дахи, вибито вікна і двері. Тип використаної ворогом зброї встановлюється.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", – зазначили у прокуратурі. 

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 6 людей загинули і 13 отримали поранення.

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