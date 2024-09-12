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Мер Конотопа про ліквідацію наслідків атаки: "Грошей немає, щоб купити солярку для водоканалу"

Сьогодні на сесії міськради вирішуватимуть, де взяти гроші на ліквідацію наслідків. 

Мер Конотопа про ліквідацію наслідків атаки: "Грошей немає, щоб купити солярку для водоканалу"
Наслідки обстрілу Конотопа
Фото: Сумська обласна прокуратура

У Конотопі Сумської області, який постраждав через атаку "шахедами" у ніч на 12 вересня, немає достатньо грошей на ліквідацію наслідків обстрілу і допомогу людям.

Про це повідомив мер міста Артем Семеніхін у ефірі телеканалу КИЇВ24.

За його словами, сьогодні відбудеться сесія міськради, на якій вирушуватимуть, звідки взяти гроші.

"Я не знаю, з чого ми будемо шукати ці гроші, але нам треба виділити кошти на обстеження технічного стану будинків, бо не знаємо, чи можемо ми зараз міняти вікна і взагалі пускати туди людей. Окреме вітання депутатам Верховної Ради, що прийняли абсурдний закон і забрали бюджет, податки з місцевих бюджетів", – зазначив Семехін.

Він додав, що грошей немає навіть на те, щоб купити паливо для того, щоб забезпечити мешканців водою.

"Немає ні копійки. У мене немає коштів, щоби купити солярку на водоканал, аби людям дати воду у достатній кількості", – додав він.

За його словами, у постраждалих унаслідок атаки стан стабільний.

"Здебільшого це люди, які отримали осколкові поранення. Сюди прилетів «шахед», він зруйнував трамвайну колію та пошкодив будинки", – прокоментував мер.

У місті відсутня електроенергія. Всі роботи проводяться.

У ніч на 12 вересня 2024 року Росія атакувала Україну 69 засобами повітряного нападу. Зокрема, запустила 64 "шахеди" та 5 ракет різних типів.

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