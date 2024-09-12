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Окупанти перебили водопостачання до Покровська

Унаслідок бойових дій зупинена робота модульної фільтрувальної станції.

Окупанти перебили водопостачання до Покровська
Наслідки удару по Покровську. Фото ілюстративне
Фото: Донецька ОВА

Росіяни перебили водопостачання до Покровська Донецької області. Унаслідок бойових дій зупинила роботу модульна фільтрувальна станція, завдяки якій останнім часом Покровськ отримував воду. 

Як повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, відновити її роботу наразі неможливо.

Над вирішенням цієї проблеми працюють. 

Зокрема, вже зараз у Покровській громаді коштом місцевого бюджету пробурили 75 свердловин загального користування, коштом ОСББ – 250 свердловин біля багатоповерхівок.

У громаді організовано підвезення питної води і встановлено 8 установок зворотнього осмосу, з яких люди можуть набирати воду безкоштовно.

При цьому в Родинському водопостачання триває.

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