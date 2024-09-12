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Росіяни атакували "шахедами" Конотоп: є влучання у будинок, зникло світло

За попередньою інформацією, є поранені.

Росіяни атакували "шахедами" Конотоп: є влучання у будинок, зникло світло
ілюстративне фото
Фото: ДСНС

За повідомлення міського голови Конотопа Артема Семеніхіна у Facebook, окупанти завдали ударів по місту із використаням безпілотників. "Шахеди" влучили у житлову забудову у центрі.

Через атаку на інфраструктуру у Конотопі зникло світло, для гасіння пожеж не вистачає води. Здійснюють запуск автономних джерел живлення, щоб рятувальники мали змогу боротися із займаннями.

За попередньою інформацією, у будинку, куди поцілив БПЛА, є постраждалі. Мер сподівається, що вдалося уникнути жертв. Мешканців багатоповерхівки вдалося вивести на вулицю. 

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