Росіяни атакували "шахедами" Конотоп: є влучання у будинок, зникло світло

За попередньою інформацією, є поранені.

За повідомлення міського голови Конотопа Артема Семеніхіна у Facebook, окупанти завдали ударів по місту із використаням безпілотників. "Шахеди" влучили у житлову забудову у центрі.

Через атаку на інфраструктуру у Конотопі зникло світло, для гасіння пожеж не вистачає води. Здійснюють запуск автономних джерел живлення, щоб рятувальники мали змогу боротися із займаннями.

За попередньою інформацією, у будинку, куди поцілив БПЛА, є постраждалі. Мер сподівається, що вдалося уникнути жертв. Мешканців багатоповерхівки вдалося вивести на вулицю.