The Guardian: Британія дозволила Україні бити ракетами Storm Shadow по РФ

Британія вже ухвалила рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow по території Росії. Щоправда, публічно про це не оголошуватимуть, повідомляє The Guardian з посиланням на джерела у британському уряді.

На п'ятницю, 13 вересня, запланована у Вашингтоні зустріч глави британського уряду Кіра Стармера і президента США Джо Байдена.

Обидва лідери планують обговорити війну в Україні та шляхи її припинення.

Джерела видання зазначили, що спільний візит держсекретаря США Ентоні Блінкена та керівник МЗС Британії Девід Леммі до Києва для зустрічі з Володимиром Зеленським не відбувся б, якби не було ухвалене позитивне рішення щодо Storm Shadow.

Також ймовірно, що, як і раніше, діятимуть обмеження на використання Україною ракет, що мають дальність не менш ніж понад 300 км, щоб уникнути непотрібних атак.

Крім того, державний секретар Блінкен дав натяк на те, що Білий дім теж збирається зняти обмеження на використання Україною далекобійної зброї по військових цілях у РФ.

Блінкен на пресконференції з Леммі сказав, що США "з першого дня" були готові адаптувати свою політику відповідно до зміни ситуації на полі бою в Україні і продовжать це робити.

Держсекретар повідомив, що він і Леммі прозвітують перед своїми керівниками після відвідин України.