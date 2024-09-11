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За місяць в Армія+ зареєструвались майже 200 тисяч військовослужбовців

Це наймасовіший і найшвидший ІТ-продукт за останні роки в армії.

За місяць в Армія+ зареєструвались майже 200 тисяч військовослужбовців
застосунок для українських військовослужбовців «Армія+»
Фото: Генштаб

Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко розповіла, скільки українців зареєструвались у застосунках Резерв+ та Армія+.

“Резерв+. Ми зараз маємо 3,5 мільйони користувачів, це по суті три міста-мільйонника, і Резерв+ дає нам можливість формувати мобілізаційні процеси за професійним профайлом. Ми вперше в історії країни будемо мобілізовувати, рекрутувати людей саме по тим “скілам” і по тим навичкам, які найбільш потрібні на певній військово-обліковій спеціальності. Разом із Генеральним штабом ми вже це робимо, ми вже приступили до професійної більш точної мобілізації і це також підтверджує, що прийняття рішення на підставі даних має бути розвинене саме в сфері оборони в першу чергу, тому що у нас війна”, - зазначила Черногоренко. 

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Вона додала, що в застосунку Армія+ за місяць зареєструвались майже 200 тис. користувачів буквально за місяць, і що це наймасовіший і найшвидший ІТ-продукт за останні роки в армії.

Заступниця міністра розповіла, що Армія+ надає можливість отримувати зворотній зв'язок від авторизованих військовослужбовців та знати реальну ситуацію в армії. Зокрема, є завдання зробити можливим на основі цих даних роботу соціальних ліфтів в армії.

Також цифровізація різних процесів в армії дозволить подолати корупцію.

Черногоренко наголосила, що зараз готуються рішення, яке дасть можливість з'єднувати різні існуючі системи через можливість отримувати дані з різних грифів і накопичувати, аналізувати їх на таких системах, як DОТ-Chain.

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