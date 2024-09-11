Синєгубов: ситуація на Харківщині важка

На Липецькому, на Вовчанському та на Куп‘янському напрямках тривають бої.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про ситуацію у прифорнтовій частині регіону. За його словами, ситуація в області важка, але стабільна.

Про ситуацію в області Синєгубов розповів в ефірі "Єдиних новин".

За його словами, наразі тривають бої на Липецькому, на Вовчанському та на Куп‘янському напрямках.

"Ситуація важка, але стабільна та контрольована. На всіх напрямках, які наближені до лінії боєзіткнень, ворог постійно руйнує цивільну інфраструктуру, зокрема електромережі, підстанції тощо. Ми вкотре закликаємо зберегти життя та евакуюватися", — наголосив Олег Синєгубов.

Крім того, на Харківщині триває обов'язкова евакуація населення із прифронтових громад, які перебувають під обстрілами з боку окупантів.