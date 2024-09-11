МОН: українська освіта отримає $415 млн від Світового банку

Низку угод для цього підписали Міносвіти, Мінфін і Світовий банк.

Міністерство освіти і науки, Міністерство фінансів та Світовий банк підписали низку угод за новою програмою підтримки LEARN «Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні». Це дозволить залучити для української освіти $415 млн.

За інформацією МОН, програма підтримки LEARN допоможе поліпшити умови для навчання і викладання в школах. Її головна мета — надати учням і вчителям безпечні умови для якісного очного навчання.

У Міносвіти зазначили, що першочергово програма охопить такі пункти:

будівництво і модернізація укриттів;

закупівля безпечних й інклюзивних автобусів для перевезення учнів;

забезпечення всіх учнів базової школи оновленими підручниками і навчальними матеріалами, які відповідають принципам НУШ;

підвищення кваліфікації вчителів і керівників шкіл за стандартами НУШ.

МОН повідомило, що фінансування від світового банку надходитиме до загального фонду держбюджету після досягнення визначених результатів використання субвенцій та бюджетних програм МОН. Інша частина програми передбачає грантову фінансову допомогу.

"До кінця 2024 року Україна вже зможе отримати 200 млн доларів США на підтримку та реалізацію освітніх реформ. Решта коштів за частиною PforR надійде до загального фонду державного бюджету України протягом 2025 року. Усю програму LEARN буде реалізовано протягом 2024–2027 років", - зазначило Міносвіти.