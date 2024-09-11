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Партизани виявили важливий волонтерський хаб росіян на ТОТ Донеччини

Агенту "Атеш" вдалося з'ясувати схеми зберігання та розподілу ресурсів по військових частинах.

Партизани виявили важливий волонтерський хаб росіян на ТОТ Донеччини
Фото: "Атеш"

Агент партизанського руху "Атеш" розвідав важливий волонтерський хаб російських окупантів на тимчасово окупованій території Донецької області. 

Про це повідомляє "Атеш" у Telegram.

"Наш агент провів розвідку важливого штабу волонтерів, що є ключовим вузлом гуманітарної допомоги Збройним силам РФ. Усі основні поставки, що забезпечують окупаційні сили продовольством, медикаментами та іншими необхідними ресурсами, проходять через цей об'єкт", ідеться у повідомленні.

Також партизани зафіксували регулярне постачання FPV-безпілотників. Крім того, вдалося з'ясувати схеми зберігання та розподілу ресурсів по військових частинах.

Усю інформацію партизанський рух передав "до надійних рук для подальших дій Збройних сил України". 

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