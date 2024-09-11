Партизани виявили важливий волонтерський хаб росіян на ТОТ Донеччини

Агент партизанського руху "Атеш" розвідав важливий волонтерський хаб російських окупантів на тимчасово окупованій території Донецької області.
Про це повідомляє "Атеш" у Telegram.
"Наш агент провів розвідку важливого штабу волонтерів, що є ключовим вузлом гуманітарної допомоги Збройним силам РФ. Усі основні поставки, що забезпечують окупаційні сили продовольством, медикаментами та іншими необхідними ресурсами, проходять через цей об'єкт", ідеться у повідомленні.
Також партизани зафіксували регулярне постачання FPV-безпілотників. Крім того, вдалося з'ясувати схеми зберігання та розподілу ресурсів по військових частинах.
Усю інформацію партизанський рух передав "до надійних рук для подальших дій Збройних сил України".