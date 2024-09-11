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Єврокомісарка Сімсон: ЄС рухається до того, аби повністю відмовитися від російського газу

Перший крок - припинення транзиту через Україну.

Єврокомісарка Сімсон: ЄС рухається до того, аби повністю відмовитися від російського газу
Кадрі Сімсон
Фото: скриншот відео

Євросоюз зменшив обсяг імпорту газу з Росії і рухається до того, аби повністю відмовитися від блакитного палива з РФ.

Про це заявила на єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон на пресконференції з представлення звіту про стан енергетики у ЄС за 2024 рік.

"Разом нам вдалося покласти край десятиліттям залежності від російського викопного палива. Раніше ми імпортували з Росії 150 мільярдів кубометрів газу на рік, а зараз менше 50. Наша залежність від Росії знизилася з 45% у 2021 році до 15% минулого року", - сказала Сімсон.

Вона додала, що перед цією зимою газові сховища ЄС досягли цільового показника заповнення 90% станом на 19 серпня.

Європейці також скоротили споживання газу на 18% у період з 2022 по 2024 рік.

"Ми, як і раніше, повністю віддані завершенню поетапної відмови від російського газу, що можна зробити, не ставлячи під загрозу енергетичну безпеку постачань до Європи. Як перший крок ми разом з державами-членами готуємося до припинення дії угоди про транзит газу через Україну. Ми робимо це вже кілька місяців. Ми розпочали підготовку два роки тому. ЄС готовий жити без цього російського газу, що надходить українським транзитним маршрутом", - сказав єврокомісарка.

У звіті йдеться,що у той час, як зменшилася частка росгазу, зріс обсяг імпорту з Норвегії та США. 

  • 10 вересня глава українського уряду Денис Шмигаль заявив, що в Угоді про Асоціацію є обов'язок України забезпечувати країни Євросоюзу газом і нафтою. Наша держава готова виконувати цю угоду, але не готова співпрацювати з Росією. Відповідно, угоду про транзит українською територією Київ не продовжуватиме.
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