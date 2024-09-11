Європейський суд залишив чинними санкції проти російського олігарха Фрідмана та його бізнес-партнерів

Суд відхилив позов Фрідмана щодо скасування санкцій проти нього та його бізнес-партнерів.

Європейський суд відхилив колективний позов російських бізнесменів Михайла Фрідмана, Петра Авена і Германа Хана щодо скасування санкцій ЄС проти них в рамках відповіді на агресію РФ проти України.

Про це пише Liga.net з посиланням на рішення суду.

Аналогічне рішення суд ухвалив щодо позову друга російського президента Путіна Геннадія Тимченка та його дружини Олени.

Російські підсанкційні бізнесмени неодноразово оскаржували європейські санкції, запроваджені у зв'язку з війною РФ проти України.

У позовах зазначалося, що Рада ЄС не має права накладати на фігурантів санкційного списку будь-які додаткові зобов'язання, особливо якщо вони такі обтяжливі: йдеться про обов'язок декларувати активи з метою уникнення обходу санкцій.

Водночас, у європейському суді зазначили, що у зв'язку з ускладненням схем ухилення від санкцій Рада ЄС 21 липня 2022 року ухвалила постанову, яка зобов'язує повідомляти про кошти та співпрацювати з компетентними органами. Невиконання цих зобов'язань сприймається як обхід санкцій.

"З практичної точки зору мета полягає в тому, щоб запобігти використанню складних юридичних та фінансових механізмів, здатних якщо не полегшити обхід заходів, то принаймні ускладнити компетентним національним органам виявлення коштів та економічних ресурсів, що підпадають під дію обмежувальних заходів", – ідеться у пресрелізі Європейського суду.

У квітні цього року суд Євросоюзу скасував деякі санкції проти акціонерів "Альфа-Банку" Петра Авена і Михайла Фрідмана. Однак, олігархи РФ залишаються під санкціями, оскільки рішення суду поширюється лише на санаційний список з лютого 2022 до березня 2023.

Торік у березні Financial Times писала, що російські мільярдери Михайло Фрідман і Петро Авен готові продати свої частки в "Альфа-Банку", щоб вийти з-під санкцій Заходу.