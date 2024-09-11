У Австралії унаслідок сутичок антивоєнних протестувальників і поліції затримали десятки осіб

У середу біля оборонної виставки у другому за величиною місті Австралії Мельбурні відбулися зіткнення між антивоєнними протестувальниками та поліцією. Десятки людей заарештували.

Про це пишуть АР та Reuters.

На найбільшій оборонній виставці Австралії очікують представлення близько 1000 організацій-експонентів з 31 країни. Зустріч збирає виробників збройової промисловості з Австралії, Сполучених Штатів, Азії та Європи.

Фото: EPA/UPG Бронемашини BAE Systems на виставці у Мельбурні

На охорону правопорядку направили близько 1800 поліцейських, у той час як протестувальників було близько 1200. Хоча організатори протесту сподівалися на 25 тисяч мітингарів.

Протестувальники закидали правоохоронців камінням, кінським гноєм і пляшками із, імовірно, кислотою, коли ті намагалися захистити відвідувачів виставки, хоча деякі все ж постраждали від нападів.

Фото: EPA/UPG Протести проти Міжнародної виставки наземної оборони сухопутних військ

Деякі протестувальники скандували пропалестинські гасла через гучномовці та розмахували прапорами Палестини.

Поліція у відповідь на агресію застосувала перцеві балончики, пристрої для відволікання спалаху та гумові кулі.

Щонайменше 24 офіцерам знадобилася медична допомога. Поліція заарештувала 39 протестувальників.

У австралійській поліції зявили, що це було найбільше заплановане розгортання поліцейських сил штату з тих пір, як Мельбурн приймав Всесвітній економічний форум у 2000 році. На думку правоохоронців, протестувальники планували конфлікт.