У Австралії унаслідок сутичок антивоєнних протестувальників і поліції затримали десятки осіб

У середу біля оборонної виставки у другому за величиною місті Австралії Мельбурні відбулися зіткнення між антивоєнними протестувальниками та поліцією. Десятки людей заарештували.
На найбільшій оборонній виставці Австралії очікують представлення близько 1000 організацій-експонентів з 31 країни. Зустріч збирає виробників збройової промисловості з Австралії, Сполучених Штатів, Азії та Європи.
На охорону правопорядку направили близько 1800 поліцейських, у той час як протестувальників було близько 1200. Хоча організатори протесту сподівалися на 25 тисяч мітингарів.
Протестувальники закидали правоохоронців камінням, кінським гноєм і пляшками із, імовірно, кислотою, коли ті намагалися захистити відвідувачів виставки, хоча деякі все ж постраждали від нападів.
Деякі протестувальники скандували пропалестинські гасла через гучномовці та розмахували прапорами Палестини.
Поліція у відповідь на агресію застосувала перцеві балончики, пристрої для відволікання спалаху та гумові кулі.
Щонайменше 24 офіцерам знадобилася медична допомога. Поліція заарештувала 39 протестувальників.
У австралійській поліції зявили, що це було найбільше заплановане розгортання поліцейських сил штату з тих пір, як Мельбурн приймав Всесвітній економічний форум у 2000 році. На думку правоохоронців, протестувальники планували конфлікт.