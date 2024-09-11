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Король Чарльз ІІІ наступного місяця відвідає Австралію

Букінгемський палац анонсував зустріч монарха з дослідниками раку.

Король Чарльз ІІІ наступного місяця відвідає Австралію
Король Чарльз III
Фото: EPA/UPG

У жовтні король Великої Британії Чарльз ІІІ вперше в ролі монарха відвідає Австралію. За конституцією країни-континента, саме він є главою держави, хоча ця роль суто церемоніальна.

Як пише Reuters, Чарльз матиме в Австралії насичену програму. Одним з її пунктів є зустріч із дослідниками, що вивчають засоби боротьби з раком шкіри. Сам король досі проходить лікування від онкологічного захворювання, Букінгемський палац вже тривалий час не робив заяв щодо стану його здоров'я.

У Канберрі монарх виступить перед австралійським парламентом, а також проведе у Сіднеї зустріч із представниками корінних народів та огляне військовий флот.

Після австралійської частини турне короля до Океанії на нього також чекає поїздка на зустріч глав урядів країн Британської Співдружності, яка запланована з 21 до 26 жовтня на Самоа. 

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