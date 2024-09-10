Ракетна війна триває. Що робити Україні
Ракетна війна триває. Що робити Україні
Судитимуть ексгендиректора ДП "Антонов", який відправив підлеглих на Кубу
Судитимуть ексгендиректора ДП "Антонов", який відправив підлеглих на Кубу
Замовлені Києвом когенераційні установки для виробництва тепла і електрики зараз перебувають на етапі виробництва
Замовлені Києвом когенераційні установки для виробництва тепла і електрики зараз перебувають на етапі виробництва
Отруєння Сейму і Десни: як швидко рухається пляма забруднення, що загрожує Києву і коли відновиться екосистема
Отруєння Сейму і Десни: як швидко рухається пляма забруднення, що загрожує Києву і коли відновиться екосистема
МОН: технічну помилку з картою України без Криму на обкладинці підручника за власний рахунок виправить видавець
МОН: технічну помилку з картою України без Криму на обкладинці підручника за власний рахунок виправить видавець
Патріархат для України: вигадка чи реальність?
Патріархат для України: вигадка чи реальність?
Глава УГКЦ: “Рим і Константинополь підтримали київське християнство, а Москва пішла на нас війною”
Глава УГКЦ: “Рим і Константинополь підтримали київське християнство, а Москва пішла на нас війною”
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Генпрокурор Андрій Костін: «Візит Путіна в Монголію показав, що системою міжнародного права можна нехтувати»
Генпрокурор Андрій Костін: «Візит Путіна в Монголію показав, що системою міжнародного права можна нехтувати»
ГоловнаСвіт

Шмигаль: Україна не продовжуватиме угоду з Росією про транзит її газу до ЄС

Держава має зобов'язання забезпечувати надійні постачання газу і нафти, але з росіянами співпрацювати не готова. 

Шмигаль: Україна не продовжуватиме угоду з Росією про транзит її газу до ЄС
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час на брифінгу
Фото: Анна Стешенко

В Угоді про Асоціацію є обов'язок України забезпечувати країни Євросоюзу газом і нафтою. Україна готова виконувати угоду про Асоціацію, але не готова співпрацювати з Росією.

Угоду про транзит українською територією Київ не продовжуватиме. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на річній пресконференції.

"Інших деталей у мене немає, я в перемовинах участі не беру. Впевнений, що на сьогодні перемовин щодо продовження транзиту російського газу немає", – сказав він.

Шмигаль не виключив, що є перемовини на рівні лідерів ЄС із кимось, хто міг би ще постачати газ. Україна в переговори щодо транзиту російських газу і нафти не залучена. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies