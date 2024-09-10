Шмигаль: Україна не продовжуватиме угоду з Росією про транзит її газу до ЄС

Держава має зобов'язання забезпечувати надійні постачання газу і нафти, але з росіянами співпрацювати не готова.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час на брифінгу

В Угоді про Асоціацію є обов'язок України забезпечувати країни Євросоюзу газом і нафтою. Україна готова виконувати угоду про Асоціацію, але не готова співпрацювати з Росією.

Угоду про транзит українською територією Київ не продовжуватиме. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на річній пресконференції.

"Інших деталей у мене немає, я в перемовинах участі не беру. Впевнений, що на сьогодні перемовин щодо продовження транзиту російського газу немає", – сказав він.

Шмигаль не виключив, що є перемовини на рівні лідерів ЄС із кимось, хто міг би ще постачати газ. Україна в переговори щодо транзиту російських газу і нафти не залучена.