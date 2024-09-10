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Шмигаль назвав головну ідею створення "міністерства повернення українців"

Стратегію повернення біженців реалізовують декілька міністерств, але ця робота не є для них пріоритетом. 

Шмигаль назвав головну ідею створення "міністерства повернення українців"
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час на брифінгу
Фото: Анна Стешенко

Ідея створення так званого міністерства повернення українців полягає в тому, щоб приділити окрему увагу 7,5 млн українців, які виїхали. Стратегія повернення біженців розподілена між Мінекономіки, Мінреінтеграції, МЗС, і там вона не є пріоритетною.

Окреме міністерство повинно цю тему пріоритезувати в реальності. Є намір залучити команду людей, які щоденно займатимуться стратегією повернення українців, сказав на річній пресконцеренції прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Для того, щоб повернути українців, їх треба замотивувати до повернення там, де вони зараз є. Ми розуміємо уже сьогодні, що не всі українці повернуться. Але українці за кордоном – це теж наші люди, підтримують нашу державу донатами6 протестами, висловленням  думок", – сказав Шмигаль. 

Цей процес має бути скоординованим, і саме нове міністерство повинно реалізовувати стратегію повернення мільйонів українців додому.

  • За даними LB.ua, в Україні хочуть створити таке зване міністерство єдності, покликане працювати з українською громадою за кордоном. Президент Володимир Зеленський пояснював, що рішення щодо нового міністерства мають ухвалити восени. За його словами, повернення українців потрібно, зокрема, для забезпечення економіки країни після війни. Також нове міністерство повинно буде займатися протидією російській роботі з українськими біженцями. 
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