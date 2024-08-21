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В Україні мають намір створити Міністерство єдності

Відомство працюватиме з українською громадою за кордоном.

В Україні мають намір створити Міністерство єдності
Українські біженці в Італії
Фото: EPA/UPG

В Україні мають намір створити Міністерство єдності, яке працюватиме з українською громадою за кордоном.

Про це повідомили джерела LB.ua у Міністерстві закордонних справ.

Ідея створення такого відомства з'явилася два місяці тому в МЗС і отримала погодження в Офісі Президента. Також її обговорили на щорічній нараді послів, яка відбулася у Києві.

У своєму виступі перед керівниками закордонних дипломатичних установ Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості роботи з українською громадою поза межами нашої держави.

Цю думку розвинув нині перед послами і Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Литвиненко. Він наголосив, що спостерігається тенденція, коли етнічних українців за кордоном буде більше, ніж усередині України. Ця ситуація нагадує ірландський сценарій, при якому чисельність діаспори в рази перевищує кількість населення всередині держави, і сильна спільнота допомагає своїй батьківщині розвиватися.

Секретар РНБО наголосив, що Україна має стати "хабом для всіх українців", який зможе надати можливість роботи, хорошої освіти для дітей, та при цьому українець зможе жити там, де захоче. 

Наразі немає єдиної концепції створення Міністерства єдності, якими мають бути його повноваження, функції та хто очолить нову структуру.

  • Цьогоріч у березні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про укрупнення Кабміну - кількість міністерств мають зменшити на третину. Триває робота зі створення Центру Уряду, який виконуватиме допоміжні адміністративні функції.
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