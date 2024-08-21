Деякі нардепи кажуть, що цей закон порушує Конституцію і право власності.

Сьогодні, 21 серпня, Верховна Рада підтримала спрощення відведення землі під розвиток цифрової інфраструктури, повідомляє Судово-юридична газета.

Видання зазначає, що парламент прийняв закон від Кабміну, яким повністю змінюються принципи примусового вилучення землі у громадян та бізнесу. Йдеться про законопроєкт Кабміну щодо використання земельних ділянок для розбудови цифрової інфраструктури №9549, який був поданий відносно нещодавно, 1 серпня, і дуже «оперативно» пройшов через комітети, зокрема, Комітет з питань аграрної та земельної політики. При цьому до другого читання проєкт переписали.

Як зазначив народний депутат України, член Комітету ВР з питань правової політики Ігор Фріс, «щойно рада 228 голосами підтримала примусове вилучення нерухомості і землі у фізичних і юридичних осіб. При цьому в конкретному випадку заборонила оскаржувати до суду такі рішення в Закарпатській області!» - зазначив він та вказав на порушення цим законом Конституції.

Ігор Фріс додав, що голосував проти та готує постанову про скасування закону.

Зі свого боку, народний депутат Ярослав Железняк навів відповідні цитати з проєкту, за якими забороняється судове оскарження примусового вилучення.

На це вказало і Головне юридичне управління Верховної Ради, якому довелося у вкрай стислі строки здійснити юридичну експертизу проєкту.

«За результатами юридичної експертизи зазначаємо, що низка його положень не відповідає Конституції України та не узгоджується із законами», - зазначили у ГЮУ.

Застереження викликають зміни до Закону «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану», які не враховують предмета Закону про відчуження.

Так, аналіз статті 14-1 Закону про відчуження (в редакції законопроєкту) свідчить, що загалом ці положення регулюють суспільні відносини, щодо відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності.

При цьому такі об'єкти не повертаються власникам, навіть якщо збереглися.

Законом внесені зміни, якими визначаються особливості примусового відчуження земельних ділянок, іншого нерухомого майна з мотивів суспільної необхідності в умовах воєнного стану для розміщення об'єктів оборонно-промислового комплексу та об'єктів інфраструктури в Ужгородському районі Закарпатської області. Цими змінами передбачається:

можливість примусового відчуження з мотивів суспільної необхідності за рішенням Закарпатської обласної державної адміністрації протягом дії правового режиму воєнного стану в Україні, зокрема, земельних ділянок та інших об'єктів нерухомого майна приватної та комунальної власності;встановлення заборони на оскарження до суду рішень Закарпатської обласної державної адміністрації про примусове відчуження земельної ділянки, іншого об'єкта нерухомого майна тощо.

«В контексті таких змін зазначаємо, що встановлення будь-яких виключень (як зазначено у законопроєкті – особливостей) із загальних правил примусового відчуження об'єктів права власності протягом дії правового режиму воєнного стану в Україні на території окремої адміністративно-територіальної одиниці України, а саме Ужгородського району Закарпатської області, є порушенням вимог частини четвертої статті 13 Конституції України щодо рівності усіх суб'єктів права власності перед законом», - зазначили у ГЮУ.

«Також зауважуємо, що пропонований законопроєктом підхід щодо встановлення заборони на оскарження до суду рішень Закарпатської ОДА не забезпечує захисту прав власника майна, яке примусово відчужується, може призвести до їх порушення і неможливості власника захистити свої законні інтереси», - додали там.

Крім того, згідно з положенням нової статті 14-1 Закону про відчуження (в редакції законопроєкту) перелік суб'єктів господарювання, для розміщення об'єктів яких допускається примусове відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, визначається Кабінетом Міністрів України за клопотанням Закарпатської обласної державної адміністрації.

Зазначимо, 18 липня Рада підтримала за основу законопроєкт про спрощення забезпечення землями Сил оборони. Документом змінюється цільове призначення особливо цінних земель та земельних лісових ділянок для розміщення і постійної діяльності на них військових частин ЗСУ.