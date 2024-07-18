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У ВР підтримали за основу законопроєкт про спрощення забезпечення землями Сил оборони

Документом змінюється цільове призначення особливо цінних земель та земельних лісових ділянок для розміщення і постійної діяльності на них військових частин ЗСУ.

У ВР підтримали за основу законопроєкт про спрощення забезпечення землями Сил оборони
Верховна рада. Фото ілюстративне
Фото: Пресслужба ВРУ

На засіданні Верховної Ради 258 народних депутатів підтримали за основу законопроєкт №11335 щодо удосконалення механізму забезпечення землями сил оборони.

Про це повідомила нардепка Ірина Геращенко у телеграмі. 

Вона зазначила, що документом змінюється цільове призначення особливо цінних земель та земельних лісових ділянок з метою їх використання для розміщення і постійної діяльності військових частин ЗСУ.

Також спрощується процедура зміни цільового призначення земель для розміщення військових частин та об'єктів.Якщо законопроєкт приймуть, то ЗСУ звільнятиметься від відшкодування втрат лісогосподарського виробництва у разі використання цих ділянок.

Заборонятиметься подальша зміна цільового призначення таких земель та будівництво на них об'єктів соціально-культурного призначення і житла.

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