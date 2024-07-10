Про постанову Верховного Суду або як «накривається» судова реформа

Верховний Суд ухвалив рішення, яке фактично дозволяє майже 180 недоброчесним суддям залишитися на своїх посадах. Деякі з них вже встигли охрестити Постанову ВП ВС №№ 9901/198/20 від 13.06.2024, тріумфом верховенства права. Можливо, для когось це рішення і є особистим тріумфом, але аж ніяк не верховенства права, а рівно навпаки - буквоїдства. Замість очищення судової влади від недоброчесних суддів, становлення довіри та забезпечення незалежності судової системи, - суспільство отримало відновлення недоброчесних суддів.

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Метою судової реформи, яку було розпочато ще у 2016 році, є удосконалення системи правосуддя для практичного затвердження верховенства права та ефективності та справедливості судочинства. Передусім, це необхідно для повернення довіри суспільства до судової влади. Одним з етапів судової реформи є два види оцінювання суддів:

- на здатність здійснювати правосуддя у відповідному суді (т.зв. конкурсне оцінювання або дисциплінарне)

- на відповідність займаній посаді (за наслідком якого суддя може бути звільнений).

За законом «Про судоустрій і статус суддів» існує єдина процедура проведення кваліфоцінювання. Відповідність судді займаній посаді, а також його або її здатність здійснювати правосуддя оцінюють колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Ця процедура передбачає спеціальні правила розгляду за наявності висновку ГРД про невідповідність критеріям доброчесності. Якщо колегія (лише 3 члени Комісії) не погоджувалась з висновком ГРД, їх рішення ставало чинним лише за умови його підтримки щонайменше 11 членами ВККС на засіданні у повному складі. І це була усталена практика.

Велика Палата Верховного Суду своїм рішенням постановила, що ці процедури відрізняються і мають різні правила прийняття рішення. Це обґрунтували лише тим, що вони описані в різних частинах закону. Проте таке рішення ламає логіку і викривлює суть задуманого через свавільне правозастосування.

Довирішувалися до того, що тепер для кандидатів на посаду судді потрібно мінімум 9 голосів від Вищої кваліфікаційної комісії суддів, щоб подолати висновок ГРД про невідповідність судді займаній посаді, а суддям, щодо яких є висновок про недоброчесність, достатньо лише 2 голоси.

За такою логікою ВККС не може проводити співбесіди в пленарному складі та звільнити 180 недоброчесних суддів з висновками ГРД про невідповідність посаді, в порядку який визначає закон. Зокрема, серед них судді Отрош-молодша, Ключник, Луценко, Васильєва, Кицюк та інші, які притягали до відповідальності учасників Революції Гідності, мають статки джерела походження яких не можуть пояснити, масово звільняли від відповідальності нетверезих водіїв через затягування розгляду справ і їздили до РФ і окупованого Криму.

За цим тлумаченням Верховного Суду стоїть банальна кругова порука та пристрасне бажання вигородити колегу. Це словоблуддя пост-правди вже підвело нас до порогу пост-справедливості, коли правду замінили інтересом.

Коли встановлюється погане правило, працює принцип «Закон суворий, але це закон» (dura lex, sed lex), і це потрібно виправляти. Здолати це можна двома способами: змінити законодавчо або застосовувати його з розумом. Власне, правозастосування, яке спирається на принципах верховенства права (а не тільки на букву закону) дозволяє мінімізувати негативний вплив такого правила, поки його не змінить законодавець. Гірше, коли правозастосування втручається упереджено і пристрасно. Тоді навіть добре правило, внаслідок такого правозастосування, дає поганий результат для суспільства, але добрий - для окремого індивіда чи касти. Як кажуть: “Закон як дишло – куди поверну, - туди і вийшло”. Це саме про випадок з Верховним Судом.

У нас континентальне, а не прецедентне право. Проте, практика застосування норм, встановлена ВП ВС, є обов'язковою для врахування судами. Таким чином у зону ризику потрапила можливість «виправдання», виявлених громадськістю «проступків» для майже двохсот суддів. Бо знайшлися троє-четверо членів ВККС, які не сприйняли претензії громадськості, виражені у висновках ГРД.

Цим рішенням Верховний Суд відповів на питання, що для нього важливіше: так звана «професійність» (освіченість, знання і навички) чи доброчесність (моральність, людяність). І фактично вихолостив правило (закон) своїм правозастосуванням. «Якщо в судах заведуться ці дві біди: пристрасть і грошолюбство, то одразу руйнують всяку справедливість», – Томас Мор. Але, пам’ятаємо, якщо закон починає служити лише окремій касті на шкоду загалу (суспільству) – виникає право на бунт, що уже неодноразово відбувалося в Україні.