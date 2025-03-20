Корпоратизація — шлях до ефективного управління: приклад АТ “Прозорро.Продажі”

Варто наголосити, що корпоратизація не є приватизацією. Це лише зміна юридичної форми підприємства без втрати державного контролю. Весь пакет акцій залишається у власності держави, а корпоративне управління дозволяє розділити ролі власника та регулятора, що знижує можливості для політичного тиску і сприяє довгостроковому розвитку.

Корпоратизація — це перетворення державних підприємств, а також закритих акціонерних товариств, більш як 75% статутного капіталу яких перебуває у державній власності, в акціонерні товариства

Багато державних підприємств у своїй діяльності стикаються із застарілими процедурами, радянськими рудиментами, проблемами неефективного управління, бюрократії та нестачі інвестицій. Трансформація таких підприємств в акціонерні товариства (корпоратизація*) дозволяє впровадити міжнародні стандарти корпоративного управління, що значно підвищує їхню конкурентоспроможність та ефективність управління процесами.

Кейс АТ “Прозорро.Продажі”

Одним із яскравих прикладів успішної корпоратизації є Прозорро.Продажі. Це підприємство пройшло шлях від проектного офісу до державного унітарного підприємства і до акціонерного товариства, що стало важливим кроком у розвитку системи прозорих онлайн-аукціонів. Унікальність цього кейсу в тому, що процес перетворення з державного підприємства на акціонерне товариство Прозорро.Продажі розпочали напередодні повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Рішення про перетворення було затверджене до початку повномасштабної війни відповідним наказом Міністерства економіки України. Запис про відповідне рішення з перетворення внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) внесено 8 лютого 2022 року. Процес перетворення з ДП на АТ тривав до квітня 2023 року включно та повністю припав на період повномасштабної війни.

Завдяки новій організаційній формі компанія отримала більше можливостей для залучення фінансування, впровадження нових бізнес-моделей і розвитку цифрових сервісів.

Тут додам важливий нюанс — корпоратизація чекає усі державні підприємства. 9 січня 2025 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб», відомий під назвою «законопроєкт № 6013», з дня введення в дію якого Господарський кодекс України визнається таким, що втратив чинність. Згідно з пунктом 3 статті 14 державні комерційні та казенні підприємства перетворюються в акціонерні товариства (АТ) або товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), 100 відсотків акцій (часток) у статутному капіталі якого належать державі, або в державне некомерційне товариство. Тобто шлях корпоратизації чекатиме на усі державні підприємства.

Зміна юридичного статусу дозволила Прозорро.Продажі підвищити ефективність своєї роботи та зміцнити довіру серед стейкхолдерів. Це важливий сигнал для всіх державних підприємств, які прагнуть реформувати свою діяльність відповідно до кращих світових практик. Використання електронної системи аукціонів, яку адмініструє Підприємство, як в статусі державного підприємства (ДП), так і в статусі акціонерного товариства (АТ), де 100% акцій належать Міністерству економіки України, продовжує генерувати доходи від управління активами публічного сектору економіки до бюджетів різних рівнів, як це було до корпоратизації. В цифрах це виглядає так: у 2024 році в системі Прозорро.Продажі відбулося понад 24 тис. успішних торгів та вдалося залучили 19.7 млрд грн. до бюджетів різних рівнів.

Як зараз здійснюється правління в АТ “Прозорро.Продажі”? Органами управління є Наглядова рада та Правління. В Наглядову раду входять як незалежні члени (Надія Васильєва й Дмитро Крепак), так і представники держави (я як автор проекту та Голова Наглядової Ради). Пошук незалежного члена наглядової ради оголошено в січні 2025 року.

Міфи щодо корпоратизації

Попри очевидні переваги, процес корпоратизації часто супроводжується міфами та страхами. Один із найбільш поширених — це думка, що корпоратизація означає приховану приватизацію. Проте, як уже зазначалося, акції підприємства після перетворення залишаються у державній власності. Інший міф — це втрата контролю над компанією. Насправді ж система корпоративного управління, що включає Наглядову Раду та інші механізми, забезпечує ефективний нагляд за діяльністю підприємства. Розмежування мандату держави як власника та держави як регулятора через інститут корпоративної реформи, в тому числі шляхом делегування мандату від акціонера на професійну Наглядову Раду, чіткий розподіл повноважень та відповідальності між всіма рівнями управління сприяє підвищенню продуктивності та зменшенню політичного впливу. Наглядова Рада наймає менеджмент, затверджує стратегію розвитку та політики управління, здійснює контроль та спрямування - при цьому все управління операційними процесами здійснюється менеджментом.

Ще одна розповсюджена хиба — переконання, що корпоратизація вигідна лише керівництву компанії. Насправді цей процес вводить міжнародні стандарти управління, зменшує корупційні ризики та підвищує ефективність роботи підприємства. Крім того, деякі скептики вважають, що корпоратизація є суто формальною зміною. Проте, світовий досвід показує, що перетворення державних підприємств на акціонерні товариства позитивно впливає на їхню діяльність і сприяє залученню інвестицій.

Останній міф — корпоратизовані підприємства працюють гірше. В реальності успішний світовий досвід (наприклад, корпоратизація державних компаній у Сінгапурі та скандинавських країнах) показує, що це, навпаки, підвищує ефективність бізнесу.

З міфами розібрались. Згадаю про страхи, які можуть стати на заваді процесу перетворення державних підприємств в акціонерні товариства. Це можливість скорочення персоналу, ризик рейдерського захоплення, втрата соціальних гарантій, корпоративні конфлікти тощо. Але це більше надумані побоювання, ніж реальність. Позитивна синергія Наглядової Ради і Правління дозволяє досягти оптимального балансу в системі стратегічного планування та імплементації необхідних змін.

Особливу роль у формуванні довіри до нашої компанії після корпоратизації відіграло налагодження нагляду за прозорістю діяльності та звітності через Службу внутрішнього аудиту, яка цього року запрацювала на повну потужність під управлінням Наглядової Ради.

Корпоратизація дозволила АТ” Прозорро.Продажі” не лише розвивати свою діяльність за принципами прозорості, але й залучати додаткове фінансування, вдосконалювати внутрішні бізнес-процеси та розширювати функціонал електронної торгової системи (ЕТС) як основного продукту компанії. А це, зі свого боку, відкриває нові можливості для конструктивного партнерства з іноземними інвесторами та міжнародними фінансовими організаціями, що ще більше зміцнює позиції унікального проекту Prozorro.Sale та Акціонерного Товариства Прозорро.Продажі на глобальній арені.