Коболєв вважає, що корпоративне управління в Україні потрапило під атаку

За його словами, члени наглядової ради НАК пішли у відставку, бо їх "ігнорував" Вітренко.

Колишній голова правління "Нафтогаз" Андрій Коболєв заявив, що члени наглядової ради НАК написали заяви про звільнення, коли зрозуміли, що не можуть виконувати свої функції, бо керівник компанії Юрій Вітренко "їх ігнорує".

За його словами, в "Нафтогазі" ж "хотіли зробити так, ніби вони самі пішли, що є брехнею". Про це він розповів у інтервʼю LB.

"Між іншим, у мене виникають паралелі з конкурсом щодо «Укрнафти», за який свого часу відповідав пан Вітренко. Тоді після всіх розповідей, як у нас усе буде професійно і супер-супер-супер, результат у вигляді короткого переліку претендентів на голову правління «Укрнафти» здивував усіх. Мене в першу чергу. Коли було не зрозуміло, як кандидати потрапили в кінцевий список і чому не були обрані ті, хто набрав максимальні бали? А один кандидат узагалі невідомо як туди потрапив", – висловився він.

При цьому Коболєв вважає, що корпоративне управління в Україні загалом під загрозою.

"Якщо чесно, мені видається, що команда Зеленського не до кінця чи, може, й зовсім не розуміє цінність корпоративного управління. Воно фактично потрапило під атаку. І є велика кількість публічних ознак цього: спроби залишити без заробітної плати членів наглядових рад, декларувати їхні доходи. Тобто вони перебувають під перманентним тиском. І я думаю, що це помилка", – додав він.

У 2015 році Світовий банк і Секретаріат Енергетичного Співтовариства узгодили План заходів щодо реформування газового сектору України, затверджений урядом України. Серед іншого цей план передбачав реформування корпоративного врядування НАК “Нафтогаз України” відповідно до Принципів корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку.

З 2016 цей план заходів включно з реформою корпоративного управління стали частиною зобовʼязань України за кредитами з ЄБРР.

Зовнішні стейкхолдери визнали виконання цього плану необхідним кроком для інтеграції України в Європейський Союз, а успішність реформи корпоративного врядування – важливою запорукою безпеки постачань газу в Україні та Європі, йдеться на сайті НАК.

Ключовими складовими елементами належного корпоративного врядування було визначено наявність повноцінних та ефективних органів управління, чіткий розподіл повноважень, функціонування системи внутрішнього контролю, усунення політичного впливу та створення рівних з приватними компаніями умов на ринку.

У вересні цього року Кабінет міністрів розпустив наглядову раду "Нафтогазу" та перебрав на себе її обов'язки, призначивши тимчасових членів правління – Олену Бойченко, Владислава Воловика, Маврікія Калугіна та Романа Чумака.

Вони будуть працювати "до прийняття новим складом наглядової ради акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” рішень щодо формування правління зазначеного товариства, але не пізніше ніж 28 грудня 2021 р."

Також стало відомо, що нове правління НАК буде тимчасовим. Постійну наглядову раду "Нафтогазу" планують призначити до кінця листопада. Це означає, що у неї буде тільки місяць на формування нового правління.

Незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа і Людо Ван дер Хейден звільнилися на початку вересня через конфлікт з головою правління компанії Юрієм Вітренком. Після цього уряд вирішив звільнити й представників держави Наталію Бойко, Юлію Ковалів та Юлію Свириденко.

З 27 вересня вересня повноваження наглядової ради НАК "Нафтогаз" виконує уряд.