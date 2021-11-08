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Головою партії "Слуга народу" збираються призначити Олену Шуляк

Раніше Корнієнко оголосив, що залишає цю посаду.

Головою партії "Слуга народу" збираються призначити Олену Шуляк
Фото: Макс Требухов

Головою партії "Слуга народу" замість Олександра Корнієнка збираються призначити народну депутатку Олену Шуляк. Цю інформацію LB.ua підтвердили декілька джерел в СН.

Один зі співрозмовників редакції серед причин такого призначення назвав те, щоб політичним опонентам "було незручно з нею воювати на ефірах", а також необхідність оновити команду. 

Оновлення. Ще одне джерело редакції в керівництві партії пояснило вибір кандидатури Шуляк таким чином: "активна, досвідчена менеджерка, може керувати та медійно відпрацьовувати. І немає "шлейфа", який у Корнієнка накопичився за три роки". 

Як раніше повідомляли джерела LB, "Шуляк та Андрія Мотовиловця розглядали разом з Корнієнком на посаду першого віцеспікера". Після призначення Корнієнка першим віцеспікером Мотовиловець зайняв його місце заступника голови фракції СН. 

Олена Шуляк пройшла до парламенту за 13 номером у списку "Слуги народу". Вона є заступницею голови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Член Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів корупції в органах державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду. Заступник члена Постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї ЄС – Східні сусіди (ПА ЄВРОНЕСТ). 

Була представницею уряду у Верховній Раді. 

Нагадаємо, Олександр Корнієнко ухвалив рішення скласти повноваження голови політичної партії "Слуга Народу". Це пов’язано із бажанням політика глибше зосередитися над реформою роботи парламенту на посаді першого віцеспікера.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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